رئيسي: سندافع دوما عن حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم

العالم - ايران

ولدى استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية "زياد نخالة" مساء الجمعة وصف رئيسي حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" بانه فصيل فاعل في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقال ان المبادرة لتقرير مصير فلسطين اليوم هي بيد المجاهدين وفصائل المقاومة ، وستستمر هذه المبادرة حتى النصر النهائي.

واكد على ضرورة دعم شعب فلسطين في مواجهة الاعتداءات والمجازر الصهيونية وقال الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتردد ابدا في الدفاع عن هذا الشعب المظلوم .

واكد رئيس الجمهورية إن الانتصار النهائي هو لجبهة الحق واضاف ان جبهة الباطل رغم ما تملكه من قدرات تسليحية ومادية عاجزة أمام جبهة الحق في غزة.

بدوره هنأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة نيابة عن الشعب الفلسطيني والمجاهدين بفوز آية الله رئيسي في الانتخابات الرئاسية وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت نموذجًا للعالم في التداول السلمي للسلطة، بينما شهدنا قبل أشهر صراعًا في الولايات المتحدة من أجل نقل السلطة.

وأشار إلى أن رسالة خطابكم يوم التنصيب كانت نصرة الحقوق والعدالة والمظلومين وسنكون إلى جانب إيران الإسلامية حتى تحرير القدس الشريف.

رئیسي: المقاومة هي السبيل الوحيد للانتصار على الصهاينة

ولدى استقباله امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ابو جهاد طلال ناجي ومساعده ابو احمد فؤاد، اعتبر آية الله رئيسي فلسطين والقدس الشريف القضية الاهم للعالم الاسلامي وقال: لتواصل فصائل المقاومة اليوم بعزم راسخ والاعتماد على الباري تعالى والثقة بقدراتها الطريق الوضاء للمجاهدين الذين سلكوا نهج المقاومة.

واعتبر رئيس الجمهورية المقاومة بانها السبيل الوحيد للانتصار على الصهاينة وقال: ان الكيان الصهيوني لم يلتزم باي من اتفاقياته ومعاهداته التي ابرمها وان الذين يسعون وراء تطبيع العلاقات مع هذا الكيان سيدركون خطأهم قريبا.

واكد رئيسي ضرورة التضامن والوحدة بين فصائل المقاومة واضاف: كلما تعززت الوحدة والتعاون بين مختلف فصائل المقاومة فان نتائج وانتصارات اكبر ستتحقق لتيار المقاومة.

وتابع رئيس الجمهورية: ان الكيان الصهيوني اليوم اكثر عجزا والمقاومة اقوى مما مضى وستزداد قدراتها يوما بعد يوم وان منطق المقاومة هو السبيل الوحيد لمواجهة من يرفض المنطق.

من جانبه هنأ امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمناسبة فوز آية الله رئيسي في الانتخابات الرئاسية وقال: ان الاعداء يشعرون بقلق كبير من انتخاب الشعب الايراني العظيم لكم.

واكد طلال ناجي على مواصلة طريق المقاومة حتى النصر النهائي وقال: ان المقاومة ستبقى الى جانب الشعب الايراني لان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى لحفظ وصون امن المنطقة وان التاريخ سيشهد بذلك.