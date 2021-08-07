باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل في ختام أولمبياد طوكيو

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وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن باريس بصدد رفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل، وذلك عندما تتسلم دورة الألعاب الأولمبية في نهاية هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن تحقق باريس هذا الرقم القياسي لرفع علم بحجم ملعب كرة قدم فوق برج إيفل، إلا أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن العلم الذي تخطط باريس لرفعه فوق برج إيفل، وهل إذا كان العلم الفرنسي أم العلم الأولمبي.

يشار إلى أن الحفل الذي سيشهد رفع العلم العملاق كان من المفترض أن يقام قبل عام ولكن تم تأجيل أولمبياد العام الماضي في طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيتم تسليم العلم الأولمبي إلى عمدة باريس، آن هيدالجو، يوم الأحد خلال الحفل الختامي لأولمبياد طوكيو.

يذكر أن آخر مرة أقيمت فيها دورة الألعاب الأولمبية في فرنسا كانت عام 1924، عندما أصبحت باريس أول مدينة على الإطلاق تستضيف ألعاب الأولمبياد مرتين.