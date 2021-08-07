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تركيا تعلن السيطرة على 209 حرائق في 47 ولاية

تركيا تعلن السيطرة على 209 حرائق في 47 ولاية
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باكدميرلي، إن فرق الإطفاء نجحت في السيطرة على 209 حرائق اندلعت في 47 ولاية منذ 28 يوليو الماضي.

العال- تركيا

وذكر الوزير أن فرق الإطفاء تمكنت الجمعة من السيطرة على 13 حريقا في 5 ولايات، ليصل بذلك إجمالي الحرائق التي تمت السيطرة عليها إلى 209 في 47 ولاية بمختلف أنحاء البلاد.

ومنذ أيام، طالت حرائق الغابات عدة ولايات بجنوب وجنوب غرب تركيا، بينها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان بوقت سابق "مناطق منكوبة".

وبلغت حصيلة ضحايا تلك الحرائق 6 وفيات وعشرات الإصابات.

هذا وضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، مساء الجمعة، سواحل ولاية موغلا الواقعة بغرب تركيا، وهو الثاني خلال أقل من ساعة.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" في بيان أن الزلزال وقع مساء أمس في بحر إيجه عند الساعة 23.42 بالتوقيت المحلي "21.42 توقيت غرينتش".

ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال يبعد 34.87 كم عن قضاء "داتشا" في ولاية موغلا، وعلى عمق 22.03 كم عن سطح البحر.

وكانت "آفاد" أعلنت وقوع زلزال بقوة 4.2 درجة عند الساعة 22.57 بالتوقيت المحلي "20.57 توقيت غرينتش"، يبعد مركزه 31.98 كم عن قضاء "داتشا".

ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزالين.

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تركيا تعلن السيطرة على 209 حرائق في 47 ولاية

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