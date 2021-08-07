تعرف على الحالة الجوية في سوريا لليومين القادمين!!

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية في نشرتها أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق المناطق الشمالية الشرقية وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية بينما يبقى سديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…