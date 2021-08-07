السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
١٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا تدين الاتهامات المفبركة الصهيونية والامريكية ضد إيران

سوريا تدين الاتهامات المفبركة الصهيونية والامريكية ضد إيران
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥١ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا بشدة الاتهامات المفبركة لكيان الاحتلال الصهيوني والإدارة الأميركية وبعض الدول الغربية ضد إيران وجددت تضامنها ووقوفها معها إزاء هذه الادعاءات الزائفة والحملة الهستيرية.

العالم - سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: “تدين الجمهورية العربية السورية بشدة الاتهامات المفبركة التي تحيكها “إسرائيل” والإدارة الأميركية وبريطانيا وبعض الدول الغربية التابعة لها والتي تأتي في إطار الاستهداف الممنهج للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع المصدر إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها ووقوفها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء هذه الادعاءات الزائفة والحملة الهستيرية فإنها واثقة بقدرة إيران على إفشال هذه الخطوة المتجددة من الاستهداف الأميركي والغربي مضيفاً: ولن يكون لها أيضاً أي تأثير على خيارات إيران الوطنية ودورها البناء في حفظ الاستقرار في المنطقة في مواجهة سياسات الغرب والكيان الصهيوني لإشاعة الفوضى وخلق وتأجيج التوترات في المنطقة ولا سيما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكدت عدم قيامها بمثل هذه الأعمال التي تعودت “إسرائيل” على القيام بها بدعم من الدول الغربية وحلفائها في المنطقة.

روابط ذات صلة

ايران لن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية في الخليج الفارسي

السفارة الايرانية في بلغراد: ايران تدعم دائما الملاحة الآمنة والحرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تدمير وكر لداعش ومقتل وإصابة ارهابيين في ديالى

محكمة سعودية تعلن غدا الأحكام ضد معتقلي "حماس" لديها

إحباط عملية تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون عبر مرفأ بيروت

قيادتا أمل وحزب الله تدعوان إلى إحياء ذكرى عاشوراء

غزة: منع الاحتلال إدخال غاز "النيتروز" يهدد بوقف العمليات الجراحية

الموت يغيب الفنانة المصرية دلال عبد العزيز عن عمر 61 عاما