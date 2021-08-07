وزير الدفاع العراقي يسلم السيسي رسالة خطية من الكاظمي

العالم - العراق

وقالت وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السيسي استقبل اليوم وزير الدفاع جمعة عناد الذي يزور مصر حالياً ،وبحثا التعاون الثنائي العسكري بين البلدين وبرامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري".

وأضافت أن "عناد سلم رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئيس السيسي تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة".

وأكد الكاظمي في رسالته التطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة مصر في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للامة العربية، خاصةً في ما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه طلب السيسي من عناد نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء ومصطفى الكاظمي، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز جميع التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.