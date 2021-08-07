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شخص مصاب بكورونا أصاب 1500 شخص في روسيا !

شخص مصاب بكورونا أصاب 1500 شخص في روسيا !
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال ألكسندر سيميونوف، رئيس فرع مركز علم الفيروسات والتكنولوجيات الحيوية "فيكتور" بمدينة إيكاتيرينبورغ الروسية، أن شخصا واحدا في روسيا أصاب 1.5 ألف شخص بعدوى فيروس كورونا.

العالم - منوعات

وقال: "توجد هناك في روسيا حالة انتشار فائق، عندما يصيب شخص واحد 1500 شخص في آن واحد".

وأوضح أن مصابا واحدا بفيروس كورونا، وفق الإحصائيات الموجودة، حال إصابته بالنسخة العادية من الفيروس، يصيب ما بين 2 و3 أشخاص، وحال إصابته بمتحور "دلتا" يصيب ما بين 5 و6 أشخاص. أما "الموزع الفائق" فيمكنه إصابة أكثر بكثير من العدد المتوسط.

وأضاف: "نفهم جميعا أن فيروس كورونا ينتشر عن طريق الرذاذ المحمول جوا، أي ينتشر بشكل أكبر أثناء معاملة الناس لبعضهم البعض. وإذا لم يتمسك الشخص بالمسافة الجسدية، ولا يرتدي الكمامة، وخاصة عند حالته الصحية السيئة... ويذهب إلى عربة مترو أنفاق مزدحمة، ويأتي إلى مكان العمل ويبدأ في العناق والتقبيل مع الجميع، ستكون لديه فرصة ليصبح موزعا فائقا، ويصيب عددا كبيرا من الناس.

وبتجاهله لقواعد المسافة الاجتماعية (الجسدية) يخلق هذا الشخص إمكانيات للانتشار الفائق للعدوى".

وأكد: "لسوء الحظ فإن قسط الموزعين الفائقين في إصابة الناس كبير جدا".

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