تسوية أوضاع 400 شخص ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء في دير الزور

العالم - سوريا

وبين الشيخ عبد الله الشلاش من مركز المصالحة الوطنية بدير الزور في تصريح لسانا أنه بالتعاون مع الجهات المختصة تمت اليوم “تسوية أوضاع 400 من أبناء دير الزور الأمر الذي يؤكد حرص الدولة السورية على استعادة واستيعاب كل أبنائها ومن هذا المنطلق صدرت مراسيم العفو عمن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين داعياً الجميع للعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية والمساهمة في إعادة إعمار الوطن”.

ونوه عدد ممن تمت تسوية أوضاعهم بالإجراءات الميسرة من قبل الجهات المختصة مؤكدين استعدادهم للمساهمة في إعادة إعمار ما خربته التنظيمات الإرهابية داعين كل من غرر بهم وضلوا الطريق إلى العودة لجادة الصواب وتسوية أوضاعهم.

وفي الرابع من تموز الفائت تمت تسوية أوضاع 17 شخصاً من أبناء بلدة الهامة بريف دمشق بعد أن سلموا أسلحتهم إلى الجهات المختصة وذلك بالتعاون مع المجتمع المحلي مع التأكيد على الالتزام بالخط الوطني وتحت راية الوطن.