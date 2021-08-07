ظريف يؤكد على مواصلة التعاون بين ايران ونيكاراغوا

العالم - ايران

جاء ذلك خلال استقبال ظريف اليوم السبت لنظيره النيكاراغوي دنيس مونكادا الذي يزور طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي والتي جرت الخميس.

وجرى البحث خلال اللقاء حول احدث تطورات العلاقات بين البلدين والقضايا المهمة لمنطقة اميركا اللاتينية وكذلك مقاومة البلدين في مواجهة الاحادية الاميركية وتدخلات بعض الاطراف في شؤون الدول المستقلة.

واشاد وزير الخارجية الايراني بمشاركة وفد نيكاراغوا رفيع المستوى برئاسة وزير خارجيتها في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس آية الله رئيسي، ووصف العلاقات بين البلدين بانها مهمة في مختلف المجالات، داعيا للاستفادة من السبل المناسبة لمواصلة التعاون الثنائي.

واشار ظريف الى اوجه الشبه بين شعبي البلدين في تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة من قبل اميركا، مؤكدا على نجاح البلدين في هذا المجال.

من جانبه اعرب وزير خارجية نيكاراغوا عن سروره للدعوة الموجهة له وحضوره في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني، واشار الى العلاقات العريقة بين البلدين، مشيدا بجهود وزير الخارجية الايراني لتنمية التعاون الثنائي خلال الاعوام الثمانية الماضية.

وقد استقبل وزير الخارجية الايراني خلال الايام الاخيرة وزراء خارجية عمان والكويت وبنغلاديش والبوسنة ومساعد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي.

وشارك في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني كبار المسؤولين من نحو 80 دولة في العالم والتي جرت الخميس في مبنى مجلس الشورى الاسلامي.٠