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مصر تحصد أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو

مصر تحصد أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

أهدت لاعبة الكاراتيه المصرية، فريال أشرف عبد العزيز، أول ميدالية ذهبية لبلادها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو.

العالم- مصر

وتمكنت فريال من إحراز ذهبية وزن 61 كيلوغرام، بعد فوزها في النهائي على الأذرية إيرينا زاريتسكا، بنتيجة 2-0.

وكانت فريال (22 عاما)، حققت فوزين وتعادلا وخسارة في دور المجموعتين، حيث تغلبت على الصينية لي غونغ 4-0، ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة "سنشو" (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباس علي 6-3، قبل أن تخسر 7-9.

وضمنت فريال بطاقة نصف النهائي بتعادلها مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.

وفي الدور نصف النهائي، تغلبت البطلة المصرية على الكازاخية صوفيا برولتسيفا (5-4).

وهذه الميدالية السادسة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد برونزيات سيف عيسى في وزن -80 كيلوغراما، وهداية ملاك في وزن -57 كيلوغراما في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية لوزن 67 كلغ، وجيانا فاروق لطفي في وزن -61 كلغ في الكاراتيه، وفضية أحمد أسامة الجندي في منافسات الخماسي الحديث.

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