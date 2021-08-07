السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عراقية: التحالف الاميركي يعلن مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت

السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التحالف الامريكي يعلن مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت

قرقاش في تونس لإعلان دعم الامارات لقرارات الرئيس سعيّد

شاهد.. دعوات لحل البرلمان التونسي والتحول لنظام رئاسي

الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده للعراق في مكافحة الإرهاب

الخفاجي ينفي وجود أية معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة العراق

جريمة قتل روان الغامدي تثیر غضبا في السعودية