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الخفاجي ينفي وجود أية معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة العراق

الخفاجي ينفي وجود أية معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة العراق
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، وجود معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة في المناطق الصحراوية خارج سلطة الدولة.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بالتاكيد لا توجد معسكرات خاصة بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة".

وأضاف، أن "الدولة هي من يسيطر على سماء البلاد"، لافتا الى أنه "لا يمكن لأي طائرة التحليق الا بموفقات رسمية من قيادة العمليات المشتركة".

وأشار إلى أن "القوات الامنية تقوم بعمل كبير في عموم المناطق الصحراوية"، مبينا أن "قاعدة عين الاسد تحتوي على اسراب مقاتلة من الطائرات العراقية تجوب الصحراء"، نافيا وجود أي معسكر خاص بالطائرات المسيرة خارج سلطة الدولة، ولا تواجد له بالاساس".

وفي وقت سابق وصل وفد أمني رفيع المستوى، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى محافظة الأنبار لتفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة.

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الخفاجي ينفي وجود أية معسكرات للطائرات المسيرة خارج سلطة العراق

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