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الامن العراقي يعلن نتیجة عملية أمنية بالبصرة

الامن العراقي يعلن نتیجة عملية أمنية بالبصرة
السبت ٠٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات البصرة في العراق، اليوم السبت، عن حصيلة عملية أمنية نفذت في المحافظة.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، إن "القوات الأمنية باشرت بعمليات واسعة ضمن مركز محافظة البصرة من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وكذلك أفواج ومديريات ومراكز شرطة محافظة البصرة وذلك للبحث عن المطلوبين قضائيا".

وأشارت القيادة إلى "تمكن القوات الأمنية من إلقاء القبض على ٧ مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة أثنين منهم بتجارة المخدرات والمشروبات الكحولية وثلاثة آخرين وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي، وتمكنت القوة المنفذة للواجب من مصادرة بنادق كلاشنكوف عدد/٨ بالإضافة إلى كميات من المشروبات الكحولية والمواد المخدرة واعتدة خفيفة وأخرى متوسطة".

من جانب آخر، تمكنت القوات الأمنية، وفق البيان، من "إلقاء القبض على إحد المطلوببن بسرقة الأسلاك الكهربائية بالجرم المشهود بعد المتابعة ونصب الكمين تم اعتقاله ووجد بحوزته كمية كبيرة من الاسلاك الكهربائية المسروقة".

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الامن العراقي يعلن نتیجة عملية أمنية بالبصرة

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