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شرف: زمن الوصاية والتدخل السعودي في شؤون اليمن قد ولّى

شرف: زمن الوصاية والتدخل السعودي في شؤون اليمن قد ولّى
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية اليمني المهندس هشام شرف، أن زمن تدخل السعودية في الشأن اليمني، واشتراطاتها ومحاولة الوصاية عليه قد ولّى.

العالم - اليمن

وأوضح وزير الخارجية اليمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن السلام الذي تعمل صنعاء على تحقيقه، هو سلام حقيقي عادل ومستدام لليمن وشعبه، وفي إطار سيادي يمني يتوّج بخروج القوات الأجنبية من الأراضي اليمنية ويحفظ لليمن استقلاله وسيادته على كامل أراضيه.

جاء ذلك في رد وزير الخارجية المهندس شرف على تصريح وزير خارجية السعودية، بعد ترحيب صنعاء بالمبعوث الأممي الجديد، باشتراطه تنفيذ ما أسماه المبادرة السعودية للسلام في اليمن والمرجعيات الثلاث كأساس لتحقيق السلام في اليمن.

وأضاف الوزير شرف" على وزير الخارجية السعودي عدم التسرع في محاولة إظهار موقف القوة مع قرب بدء مهمة المبعوث الأممي الجديد، وعليه أن يعي أن السلام في اليمن هو للشعب اليمني والعودة إلى أجواء الأمن والاستقرار وسلطة الدولة الوطنية التي تفرض النظام والقانون وتحقيق العدالة والازدهار للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه بعد سبع سنوات من تعرضه لعدوان، وليس سلاما تفرضه أو تشترطه السعودية لمصلحة من يدور في فلكها أملا في استمرار لعب دور الوصاية والهيمنة".

وشدد على ضرورة إدراك القيادة السعودية أنه يمكن إعادة بناء العلاقات الثنائية المستقبلية بين الجمهورية اليمنية والسعودية على أسس حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وهو الذي سيقود لعلاقات جوار طيبة وتعاون مشترك يعود بالفائدة على شعبي البلدين الشقيقين وتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

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شرف: زمن الوصاية والتدخل السعودي في شؤون اليمن قد ولّى

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