سوري مرشح لاكثر الشخصيات الشابة تميزا في العالم

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ويأتي ترشيح خطيب عن فئة الابتكار الطبي أمام الماليزي شي سيان كوان الماليزي، والتركي فاتح إينيس.

وسبق لخطيب أن على حصل على الميدالية الذهبية لأفضل اختراعات في العالم في كونشان بالصين لعامي 2014 و 2018.

كما أنه حاصل على شهادة من أكاديمية وايبو العالمية للملكية الفكرية (On-Line) كخبير في مجال براءات الاختراع PCT، حزيران 2021، أضيفت إلى شهادتين كان حصل عليهما، في العام 2020 من الأكاديمية عينها.

ونال خطيب الدرع التقديري من وزارة التعليم العالي العراقية وجامعة بابل في المؤتمر الدولي الثالث للابتكار عام 2020.

كما أحرز عدة جوائز من معرض الباسل للابداع والاختراع لدورات 2014 – 2016 إضافة إلى 11 براءة اختراع في مجال العلاج بالأعشاب والنباتات الطبية.

يرأس خطيب الجمعية العلمية السورية للأعشاب الطبية والطب التكميلي، كما أنه عضو الجمعية الوطنية للاختراع والبحث العلمي، واللجنة التحضيرية لمعرض الباسل للإبداع والاختراع – وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويشغل خطيب عضوية اللجنة العلمية التأسيسية للبورد الصيدلي العربي – اتحاد الصيادلة العرب.

وسبق له أن كان ضمن لجنة التحكيم الدولية في معرض بيروت الدولي للابتكار BIIS 2021 الذي أقامته الهيئة الوطنية اللبنانية للعلوم والبحوث ونقطة ارتكاز الاتحاد الدولي للمخترعين IFIA في الشرق الأوسط، أونلاين 10-8 نيسان 2021.

كذلك كان خطيب عضواً في ملتقى قمة أكسفورد للقادة – المملكة المتحدة عام 2010.

كما شغل عضوية اللجنة التحضيرية لمعرض الباسل للابداع والاختراع، وعضو اللجنة العلمية لدورات 2017-2019.