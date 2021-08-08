السعودية تحدد موعد تلقي طلبات العمرة من الخارج

العالم - السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، لم تذكر اسمه، أنه ستتلقى تدريجيا طلبات العمرة من الخارج، ابتداء من الاثنين الموافق التاسع من آب/ أغسطس، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر، موزعة على ثماني فترات تشغيلية.

وأضاف المصدر ذاته أن الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 2 مليون معتمر شهريا، مشيرا إلى أنه سيتعين على طالبي أداء العمرة تقديم شهادة تفيد بحصولهم على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلى جانب الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى السعودية، من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها مستمرا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة.

يذكر أن السعودية أعادت فتح العمرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنها كانت مقتصرة على المقيمين في البلاد، وذلك عقب تعليقها تماما.