الكويت ترسل فرق إطفاء لإخماد حرائق تركيا واليونان

العالم - الكويت

وقال رئيس قوة الإطفاء العام في الكويت، الفريق خالد المكراد، إن فرقتي إطفاء للمكافحة والإنقاذ وبكامل معداتهما ستنطلق، صباح الأحد، إلى تركيا واليونان، وذلك على متن إحدى الطائرات العسكرية، للمشاركة وتقديم المساعدة للأصدقاء في إطفاء الحرائق التي اندلعت في البلدين.

وأشار "المكراد"، في بيان صادر من قوة الإطفاء العام، إلى أنه و"بتوجيهات سامية من سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وفي ظل التعاون والعلاقات المتميزة بين الكويت والبلدين الصديقين، فقد تم تجهيز القوة المكونة من 90 ضابطاً وضابط صف، بواقع 45 عنصر إطفاء لكل بلد".

وأضاف: "ستشارك القوتان في إطفاء الحرائق المندلعة في الغابات في البلدين ومحاولة مساعدتهما، والاستفادة من خبرة قوة الإطفاء الكويتية في التعامل مع الحرائق ومكافحتها، وكذلك في عمليات الإنقاذ".

وأشار إلى أن القوة مجهزة بكامل آلياتها اللازمة لتنفيذ المهمة، متمنياً السلامة لعناصر القوة وعودتهم سالمين.

وكانت الكويت أعربت، مطلع الشهر الجاري، عن تعازيها لتركيا حكومة وشعباً، بضحايا حرائق الغابات التي شهدتها العديد من الولايات التركية مؤخراً، مؤكدة ثقتها بقدرة تركيا على إخمادها، فضلاً عن برقيات تضامن من أمير البلاد وولي عهده ورئيس الوزراء، إضافة لاتصال هاتفي بين وزيري خارجية البلدين.

كما بعث أمير الكويت، السبت، برقية تعزية إلى الرئيسة اليونانية إيكاتريني ساكيالروبولو، أعرب فيها عن خالص تعازيه في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت بعدد من المدن، وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.