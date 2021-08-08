دم روان الغامدي يشعل الغضب في السعودية

العالم - السعودية

وكشفت التغريدات على الوسمين تفاصيل مروّعة عن جريمة قتل المغدورة روان الغامدي والتي وقعت في محافظة الطائف بالسعودية.

وقال أحد المغردين المقربين من المغدورة روان بأنها متزوجة منذ أسبوع واحد فقط، وفي يوم الجريمة كانت روان برفقة زوجها في السيارة متجهان نحو منزل ذويها، وفي الطريق أقدم زوجها على ضربها لتحاول الهرب من السيارة لكنه تمكن من الإمساك بها وضربها بالحجارة حتى فارقت الحياة.

وبعدها اتصل القاتل بوالدته ليخبره بما حدث فأخبرته بأنها ستتصل بعائلتها وتخبرهم بأن ابنتهم وزجها تعرضا لحادث سير، لتتجه عائلتها تحو المستشفى حيث فوجئوا بأن جثة ابنتهم في قسم الجنايات ليكتشفوا بعدها بأن ابنتهم قتلت ولم تتعرض لحادث سير كما ذكرت والدة القاتل.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع. وقال: تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وأشار المغردون إلى أن القاتل حاول الهرب إلى البحرين ولكن قوات الأمن السعودية تمكنت من إلقاء القبض عليه.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة قاتل رواد وإيقاع أقصى العقوبات بحقه وتطبيق القصاص منه.

المصدر - البوابة