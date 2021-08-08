مقبرة جماعية جديدة في ترهونة الليبية

العالم - ليبيا

وأضافت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن فرقها ستباشر، الأحد، عمليات الانتشال، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقبل أيام أعلنت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، عن تمكنها من انتشال 12 جثة من مقبرتين جماعيتين في ترهونة؛ حيث عثرت على جثتين في الموقع الأول، وعلى عشر جثث في الموقع الثاني.

وأفادت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، في وقت سابق، أن فريق المحكمة الجنائية الدولية التقى الناجين من مجازر المقابر الجماعية، مبينة أن الفريق على تواصل مع السلطات الليبية.

وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، عقوبات على محمد وعبد الرحيم الكاني، زعيمي ميليشيات الكانيات التي كانت تسيطر على ترهونة؛ لتورطهما في عمليات قتل خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته سابقا، إن المجموعة المسلحة كانت خلال هذه السنوات “تخطف وتحتجز وتقتل وتخفي أشخاصا يعارضونها أو يشتبه بأنهم يفعلون ذلك” ، وأفادت شهادات عدة أن الأمر وصل بهم إلى استخدام أسود لبث الذعر.

وجاء في تقرير لصحيفة واشنطن بوست نشر قبل شهرين، أن ميليشيا الكانيات، قتلت المئات بمختلف الطرق، سواء بإطلاق النار عدة مرات من مسافة قريبة، فيما كان الضحايا مكبلي اليدين والقدمين، وفي كثير من الأحيان معصوبي الأعين.