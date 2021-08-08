أول تعليق من كومان على رحيل ميسي عن برشلونة

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ونشر كومان رسالة وداع إلى ميسي، ووصف رحيله بأنه أمر لا يصدقه حتى الآن.

وقال كومان في رسالته إنه لا يزال يستصعب فهم أن ميسي لن يلعب مرة أخرى في صفوف برشلونة، ووجه له الشكر على كل ما فعله للنادي طوال السنوات الماضية.

وتابع بقوله: "استمتعت حقا بالموسم بأكمله الذي عملنا فيه معا، أنا معجب بأخلاقيات عملك ورغبتك في الفوز، إنها تجعلك أفضل لاعب في العالم، أتمنى لك ولعائلتك الأفضل دائما".

وأعلن نادي برشلونة، يوم الخميس، أن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر الفريق، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

وأكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، يوم الجمعة، أنه فضل مستقبل النادي في الـ50 سنة المقبلة على بقاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رياضة

GMT 06:58 08.08.2021انسخ الرابط

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أصدر المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أول تعليق على رحيل الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، عن صفوف الفريق الكاتالوني.

ونشر كومان رسالة وداع إلى ميسي، ووصف رحيله بأنه أمر لا يصدقه حتى الآن.

© REUTERS / ALBERT GEA

ميسي وبرشلونة... بعد 20 عاما من الإنجازات حان الفراق

وقال كومان في رسالته إنه لا يزال يستصعب فهم أن ميسي لن يلعب مرة أخرى في صفوف برشلونة، ووجه له الشكر على كل ما فعله للنادي طوال السنوات الماضية.

وتابع بقوله: "استمتعت حقا بالموسم بأكمله الذي عملنا فيه معا، أنا معجب بأخلاقيات عملك ورغبتك في الفوز، إنها تجعلك أفضل لاعب في العالم، أتمنى لك ولعائلتك الأفضل دائما".

وأعلن نادي برشلونة، يوم الخميس، أن لاعبه الأسطوري ليونيل ميسي سيغادر الفريق، مشيرا إلى وجود عقبات اقتصادية وهيكلية في مسألة تجديد العقد.

وأكد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا، يوم الجمعة، أنه فضل مستقبل النادي في الـ50 سنة المقبلة على بقاء نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي عقد خصيصا لتبرير رحيل ميسي: "أنا هنا لشرح الموقف الذي وصلنا إليه في المفاوضات مع ليونيل ميسي".

وأوضح: "من أجل تسجيل ميسي، كان على النادي الموافقة على عقد من شأنه أن يؤثر على النادي لمدة 50 عاما من حيث حقوق البث التلفزيوني".