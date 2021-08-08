تسلا توفر نظاما بيئيا كاملا للطاقة للمنازل الفاخرة

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ووفقًا لموقع Electrek الخاص بالتكنولوجيا الآلية، بدأت شركة صناعة السيارات مؤخرًا في توفير نظامها البيئي الكامل للطاقة مع الألواح الشمسية، وحزم بطاريات Powerwall المنزلية وشواحن السيارات الكهربائية لمركبي الطرف الثالث لتقديم "نظام Tesla Energy البيئي الكامل".

ولعل الاتجاه الآخر هو أن تسلا بدأت في عقد المزيد من الصفقات مع بناة منازل جديدة لتثبيت منتجات الطاقة الخاصة بهم مباشرة في مشاريع جديدة بدلاً من تعديلها في المنازل القائمة، وقد وقعت تسلا مؤخرًا صفقات لمنتجات كبيرة في بوتر وتكساس وأوستن، وقال التقرير إن هناك صفقة أخرى مماثلة في فلوريدا الآن.

وذكر التقرير أن Centaur US Holdings تعمل مع مصمم ملاعب الجولف ولاعب الجولف جاك نيكلاوس لبناء ملعب جديد في بالم بيتش وهم يبنون مجتمعًا منزليًا فاخرًا حوله، وفي الشهر الماضي، أعلنوا أن المشروع المسمى Panther National يدخل في شراكة مع Tesla لتوفير الألواح الشمسية، والجدران الكهربائية، وموصلات الحائط لتلك المنازل التي تزيد عن 200 منزل.

ومن المتوقع أن يبدأ بناء المشروع في نهاية العام، إنه يمثل ثالث مشروع مجتمع منزلي جديد لشركة Tesla Energy تم الإعلان عنه خلال الشهرين الماضيين، وتعد هذه الاستراتيجية الجديدة لديها الفرصة لتسريع نشر منتجات Tesla Energy بشكل كبير.