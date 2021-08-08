كيف تتعاملين مع البشرة ذات المسام الواسعة؟

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وإذا كنتِ من أصحاب البشرة ذات المسامّ الواسعة، فإليكِ بعض الطرق والنصائح للتعامل مع بشرتكِ، نقدّمها لك بحسب ما أوضحته الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.



استخدام منتجات العناية بالبشرة والمكياج التي لا تسبب انسداد المسامّ

المنتجات التي لا تسد المسامّ تعتبر هي الأفضل للبشرة مع المسامّ المُتسع، لأنه عندما تُصبح المسامّ مسدودة، فإنها تتسع أكثر، ما يجعل مسامّكِ تبدو أكثر وضوحاً.



ولهذا ابحثي دائماً عن المنتجات التي مكتوب عليها عبارات مثل، خالٍ من الزيوت، لن تسد المسامّ، Non-comedogenic أي لا تسد المسامّ أيضاً.



تنظيف الوجه مرتين في اليوم

يمكن أن تجعل المسامّ المسدودة أو البشرة الدهنية المسامّ تبدو أكبر، ولهذا يمكن أن يؤدي التطهير والتنظيف مرتين يومياً إلى فتح المسامّ ومنع انسدادها وتقليل الدهون، وفي نفس الوقت تنظيف الأوساخ العالقة في المسامّ المفتوحة.



عند تنظيف وجهكِ، فستحتاجين إلى:



استخدام الماء الدافئ، لإنه يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى تهيج بشرتك، ما يجعل المسامّ تبدو أكبر.



غسل الوجه بلطف، إذ يمكن أن يؤدي التقشير إلى تهيج بشرتك، ما يسبب الالتهاب، وعندما يكون الجلد ملتهباً، تميل المسامّ إلى أن تكون أكثر وضوحاً.



ابحثي عن منظف لطيف لا يسبب انسداد المسامّ، فأنتِ تريدين فعل كل ما في وسعكِ لوقف تهيج بشرتكِ ومنع انسداد مسامّكِ.



استخدمي الريتينول

إذا كانت بشرتك دهنية، أو يظهر بها حَب شباب خفيف، أو بدت بشرتكِ أقل صلابة ما كانت عليه من قبل، هذا يعني أن المسامّ أكبر، لهذا قد يساعد استخدام منتج للعناية بالبشرة مع الريتينول أو الريتينيل بالميتات، تحديداً قبل النوم، للحصول على أفضل النتائج.



ويجد بعض الناس أن هذا النوع من منتجات العناية بالبشرة يهيج بشرتهم، وفي هذه الحالة يمكنك منع ذلك عن طريق غسل وجهك ثم الانتظار لمدة 30 دقيقة لتطبيق المنتج، أما إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، يجب ألّا تستخدمي منتجاً يحتوي على الريتينول أو بالميتات الريتينيل.



معالجة حب الشباب

حب الشباب يسد المسامّ، ما يجعل مسامّك أكثر وضوحاً، وقد يساعد استخدام منظف بحمض الساليسيليك على الحد من ظهور حب الشباب، فتشير الدراسات إلى أن حمض الساليسيليك يمكنه فتح المسامّ المسدودة، كما أنه هناك بعض المنظفات التي تحتوي على حمض الساليسيليك لطيفة بما يكفي لاستخدامها يومياً.



إذا تسبب حمض الساليسيليك في جفاف الجلد أو تهيجه، جربي استخدام المنظفات بالتناوب، على سبيل المثال استخدمي منظفاً معتدلاً لانسداد المسامّ عند الاستيقاظ ومنظف حمض الساليسيليك قبل النوم.



احمي وجهكِ بواقي الحماية من الشمس كل يوم



كلما أضرت أشعة الشمس بشرتك، قل تماسكها، وعندما تبدأ البشرة في فقدان تماسكها، تبدو المسامّ أكثر وضوحاً.



ويساعد تطبيق واقٍ من الشمس واسع الطيف ومقاوم للماء بمعامل حماية 50 أو أعلى على منع تلف الجلد الناتج عن أشعة الشمس، ولحماية بشرتك، ضعي واقي الشمس كل يوم، حتى عندما تمطر أو يكون الطقس بارداً في الخارج.