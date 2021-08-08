شاهد: تفاعل نشطاء التواصل مع اداء رئيسي اليمين الدستورية امام البرلمان

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أما في لبنان هناك من يروج بأن المقاومة في لبنان لم تعد كما كانت، غير ان الايام الاخيرة كشفت ان المقاومة ثابتة على ما كانت عليه، وقدمت دليلا بسيطا من خلال ردها على الغارات الاسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان بقصف محيط مواقع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة. المقاومة نشرت فيديو لعملية اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه محيط المواقع الاسرائيلية

هذه الاحداث اثارت ضجة وجدلا لاسيما مع مسارعة البعض لانتقاد المقاومة لانها ردت على غارات الاحتلال، على مواقع التواصل التعليقات كانت كثيرة.

كثيرون تفاجأوا بتوقيع اتفاق التطبيع بين الامارات وكيان الاحتلال الاسرائيلي، لكن ما كشفته تقارير قبل ايام تخطى توقيع اتفاق التطبيع، اماراتيون يدعمون الكيان الاسرائيلي بالاموال حتى قبل الاتفاق، محمد العبار رئيس الشركة المالكة لبرج خليفة في دبي، ساهم في دفع اكثر من 170 مليون دولار لدعم المستوطنين منذ العام 2018.

ويقال ان التطبيع هو لخدمة القضية الفلسطينية ووقف الاستيطان.. قال مجنون يحكي وعاقل يفهم

ما كشفته التقارير عن الدعم الاماراتي القديم لكيان الاحتلال اثار مواقف غاضبة على مواقع التواصل.

وعلى خطى الامارات تسير السعودية، فبعد الخطوة التطبيعية التي تمثلت برفض السعودية تهاني القحطاني الانسحاب من مواجهة لاعبة الكيان الاسرائيلي راز هيرشكو ضمن منافسات اولبياد طوكيو، موقع عرب نيوز السعودي يجري مقابلة مع اللاعبة الاسرائيلية.

المقابلة كانت مسجلة حتى يمكن للموقع الترويج لسياسة التطبيع الذي تقول التقارير ان الرياض تقترب منه.

انتقادات كثيرة وجهت للموقع السعودي بعد المقابلة مع اللاعبة الاسرائيلية.

قد يكون لاعب كرة القدم الارجنتيني ليونيل ميسي من الشخصيات الاكثر شهرة في العالم، فمن لا يعرف ميسي؟ الذي حقق انجازات تاريخية مع ناديه برشلونة حيث بدأ مسيرته الاحترافية، لكن هذه المسيرة وصلت الى نهاية حزينة بعد اعلان النادي رحيل ميسي في خبر شكل صدمة لكل محبي النادي الكاتالوني وكرة القدم بشكل عام.

كان هناك تفاعل كبير من الناشطين في الدول العربية مع هذا الحدث.