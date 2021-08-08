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حزب الله يثبت معادلة استراتيجية جديدة مع جيش الإحتلال

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

معادلة جديدة ثببتها المقاومة في لبنان مع جيش الاحتلال الاسرائيلي، استكمالا لمعادلة نصر تموز 2006، هي معادلة أكدها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى انتصار تموز ،وهي القصف بالقصف،مؤكدا ان المقاومة  لن تفرّط بإنجازاتها أيًّا تكن المخاطر.

العالم - خاص بالعالم

السيد نصر الله اكد ان الذي منع ويمنع العدو الصهيوني من شن غارات على لبنان هو خشيته من مواجهة كبيرة مع المقاومة، لافتا الى أن جيش العدو الإسرائيلي خائف على وجوده.

على أن الاهم الذي تحقق منذ انتصار تموز 2006 هو ايجاد ميزان ردع وهو انجاز تاريخي واستراتيجي حققته المقاومة.

تلك المواقف تأتي بعد استهداف حزب الله محيط مواقع للاحتلال الاسرائيلي بعشرين صاروخ غراد ،قبل يومين، في رد على اعتداءاته البرية والجوية التي اتت للمرة الاولى منذ عدوان تموز.

من هنا اراد جيش الاحتلال استغلال الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان لتمرير رسائله وتغيير قواعد الاشتباك.

لكن المقاومة الاسلامية ردت عليه بشكل اعاد رسم المعادلات الاستراتيجية في جنوب لبنان،لتؤكد المقاومة مجددا امتلاكها زمام المبادرة، وقدرتها على توجيه الضربات وان استدعى الامر ان تكون تلك الضربات اكثر ايلاما.

وقد فهمت سلطات الاحتلال تلك الرسالة جيدا،وقد فاجأها رد المقاومة الصاروخي ،وفي وضح النهار،بحسب اعتراف قياداتها الامنية والسياسية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. حزب الله يثبت معادلة استراتيجية جديدة مع جيش الإحتلال

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