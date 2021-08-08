تعاظم قدرات المقاومة..وطالبان تستولي على عواصم ولايات جديدة

العالم - بانوراما

وتوعد السيد نصرالله جيش الاحتلال بالرد على اية غارة جوية على لبنان مؤكدا ان المقاومة الاسلامية على جهوزيتها امام كيان محتل يخشى المواجهة العسكرية وخائف على وجوده.

رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت طالب الدولة اللبنانية بمنع اطلاق الصواريخ من لبنان على فلسطين المحتلة

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: سيطرة حركة طالبان على عواصم ثلاث ولايات خلال المواجهات مع قوات الحكومة الافغانية شمالي البلاد، وهي قندوز وساري بول وتالقان، لترفع بذلك عدد العواصم المسيطرة عليها الى خمسة.

هذا واعلنت وزارة الدفاع الافغانية ان طائرات اميركية نفذت غارات على مواقع لطالبان في مدينة شبرغان ادت لمقتل مئتي مسلح للحركة. واضافت انها بدأت عملية عسكرية في ولايتي قندهار وهلمند.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.