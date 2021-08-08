الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في بانوراما..

تعاظم قدرات المقاومة..وطالبان تستولي على عواصم ولايات جديدة

تعاظم قدرات المقاومة..وطالبان تستولي على عواصم ولايات جديدة
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة تأكيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان اهم انجاز تحقق في حرب تموز 2006، هو إيجاد ميزان ردع.

العالم - بانوراما

وتوعد السيد نصرالله جيش الاحتلال بالرد على اية غارة جوية على لبنان مؤكدا ان المقاومة الاسلامية على جهوزيتها امام كيان محتل يخشى المواجهة العسكرية وخائف على وجوده.

رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت طالب الدولة اللبنانية بمنع اطلاق الصواريخ من لبنان على فلسطين المحتلة

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: سيطرة حركة طالبان على عواصم ثلاث ولايات خلال المواجهات مع قوات الحكومة الافغانية شمالي البلاد، وهي قندوز وساري بول وتالقان، لترفع بذلك عدد العواصم المسيطرة عليها الى خمسة.

هذا واعلنت وزارة الدفاع الافغانية ان طائرات اميركية نفذت غارات على مواقع لطالبان في مدينة شبرغان ادت لمقتل مئتي مسلح للحركة. واضافت انها بدأت عملية عسكرية في ولايتي قندهار وهلمند.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

رد ايراني قاس على من يريد اختبار قوتها وطالبان تواصل تقدمها

بانوراما .. بين لبنان وكيان الاحتلال هل تتجه الامور الى التصعيد؟

الرئاسة الايرانية الجديدة...المهمة والتحديات

اطلاق صواريخ على الأراضي المحتلة وتحركات مشبوهة في مياه الخليج الفارسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"حملة الحرية للخضري" تطالب بإعادة النظر في أحكام القضاء السعودي

"طالبان" تعلن سيطرتها على خامس ولاية أفغانية بالكامل

وفاة نجل معتقل سعودي والسلطات تمنعه من وداعه الأخير

مقتل صحافي ذبحاً شرق جمهورية الكونغو على يد مجهولين

حادث سير مروع على طريق دمشق- بيروت يخلف ضحايا

السيسي يوجه دعوة رسمية إلى ملك البحرين لزيارة مصر