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تعرف على نباتات تبعد عنك البعوض

تعرف على نباتات تبعد عنك البعوض
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

ازداد ظهور الحشرات بمختلف أنواعها في الصيف، ويعد البعوض من أكثر الحشرات أزعاجا للإنسان لما تسببه من لدغات فضلا عن خطورتها في نقل الأمراض.

العالم - منوعات

ورغم فاعلية بعض المبيدات الحشرية في القضاء على تلك الحشرات إلا أنه يعيبها الرائحة الكريهة والضرر الذي قد تسببه لمن يستنشقها لاحتوائها على مواد كيميائية.

عرضنا لكم 5 نباتات يمكنها طرد الحشرات الطائرة مثل البعوض، بطريقة طبيعية وآمنة بطبيعة الحال:

الريحان: يعد من الأعشاب ذات الرائحته الجميلة، كما أن له فوائده الصحية، واستخدامه نوع من التوابل في الكثير من الأطعمة، وإضافة إلى ذلك يمكنه أيضا إبعاد البعوض عن بيتك.

اللافندر: يدخل في صناعة العطور، حيث تعمل رائحته على إشعار الإنسان بالاسترخاء، لكنه من ناحية أخرى يبعد البعوض عن المنزل، هذا بالإضافة إلى مذاقه الرائع مع الشاي.

النعناع: يمتاز باستخدام مزدوج فيما يتعلق بالبعوض، حيث أن النعناع ليس مفيدا فقط في طرد البعوض بل يعمل أيضا على تخفيف لدغاته المسببة للحكة.

إكليل الجبل: تعرف هذه العشبة بأنها أحد التوابل الشعبية إذ تدخل في عديد من الأطباق، وكذلك تساعد على إبعاد حشرات كثيرة عن منزلك.

أوراق الليمون: له تأثير جيد في إبعاد البعوض حيث تحتوي على نسبة عالية من زيت “السترال”، الذي يساعد على طرد هذه الحشرات المزعجة.

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