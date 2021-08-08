إخلاء أكثر من 5 آلاف منزل بسبب حرائق الغابات في كندا

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وقال وزير السلامة العامة في حكومة بريتيش كولومبيا مايك فارنوورث، في بيان اليوم الأحد، إن مدينة فيرنون التي تبعد 440 كيلومترا شمال شرق عاصمة المقاطعة، في حالة تأهب للإخلاء وكذلك بعض المجتمعات المحيطة بها.

وأشار إلى أن الرياح القوية تعتبر مشكلة كبيرة لحرائق الغابات، مبينا أن قوة الرياح والعاصفة تصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، بينما اتت الحرائق على 550 كيلومترا مربعا، مؤكدا أن الحرائق تتسبب في دمار كبير وألحقت أضرارا بالغة بالممتلكات.

وأكد أن الأشخاص الذين يتجاهلون أوامر الإخلاء يعرضون أنفسهم وطواقم الإطفاء للخطر عن عمد.