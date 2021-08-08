العراق: مفوضية الانتخابات تعلن وضع خطة لتوزيع البطاقات البايومترية على مراكز التسجيل

العالم - العراق

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن “المفوضية وضعت خطة لتوزيع البطاقات البايومترية التي تم تسلّمها من شركة اندرا الإسبانية والتي وزعت على مكاتب المفوضية بعد تدقيقها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وتم توزيعها بين مراكز التسجيل”.

وأضافت أن”هناك أكثر من 4 ملايين بطاقة بايومترية موجودة في مراكز التسجيل”، مبينة ان “المفوضية تسلّمت ما يقرب من مليونين و500 ألف بطاقة بايومترية للذين حدّثوا بياناتهم، فضلاً عن أن هناك ما يقرب من أكثر من مليونين ونصف المليون بطاقة موجودة في مراكز التسجيل من الانتخابات السابقة، بالتالي هناك أكثر من 4 ملايين بطاقة بايومترية يحق لهم التصويت”.

وتابعت أن”مفوضية الانتخابات ستسيِّر فرقاً جوالةً خاصةً في المناطق النائية للناخبين الذين لايستطيعون الوصول لتسلُّم بطاقاتهم البايومترية وسيتم ايصالها الى منازلهم”، لافتة الى أنه “على جميع الناخبين مراجعة أقرب مكان للتسجيل وتسلُّم بطاقتهم البايومترية وضمان حقهم بالتصويت”.