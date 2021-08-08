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كردستان العراق تتخذ قراراً لمواجهة عمليات التهريب في الحدود

كردستان العراق تتخذ قراراً لمواجهة عمليات التهريب في الحدود
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة منطقة كردستان العراق، اليوم الاحد، اتخاذها قراراً لمواجهة عمليات التهريب في الحدود، فيما اشارت إلى اتخاذها خطوات جادة لمنع الفساد.

العالم - العراق

وقال المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس منطقة كردستان سمير هورامي في بيان إن "نائب رئيس حكومة منطقة كردستان قوباد الطالباني قرر تثبيت قوة من قوات الاسايش في المنافذ الحدودية للاقليم، منها منفذي باشماخ وبرويزخان، فضلا عن بعض المناطق الجمركية الاخرى"وفقا لـ السومرية نيوز.

وأضاف أن "الهدف من تثبيت هذه القوة، هو لمواجهة عملية التهريب ومخالفة القوانين، أضافة إلى أيقاف الاشخاص الذين يقومون بعمليات تجارية غير قانونية خارج تعليمات وقوانين الحكومة".

وأكد أن "هذه الخطوة عملية وجزء من الاصلاحات التي تقوم بها حكومة منطقة كردستان، التي هي حاليا بإشراف نائب رئيس وزراء منطقة كردستان للقضاء على الفساد".

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