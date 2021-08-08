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ظريف یشکر جميع الصحفيين الذين واكبوا الوزارة بالدعم والنقد المنصف

ظريف یشکر جميع الصحفيين الذين واكبوا الوزارة بالدعم والنقد المنصف
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الاتصال المباشر والودي مع وسائل الاعلام واجبا وضرورة لوزارة الخارجية، موجها الشكر والتقدير لجميع الصحفيين الذين واكبوا الوزارة بالدعم والنقد المنصف خلال الاعوام الثمانية الاخيرة.

العالم- ایران

وكتب ظريف اليوم الاحد في مدونة له على "اينستغرام" مهنئا لمناسبة يوم الصحفي: يوم 8 اغسطس يصادف الذكرى السنوية لاستشهاد الصحفي صارمي و 10 من زملائي في افغانستان التي تحترق اليوم مرة اخرى بنيران الحرب واقتتال الاخوة. انني اذ احيي يوم 8 اغسطس عام 1998 ، اقدم التهنئة لجميع الصحفيين الاعزاء والمثابرین في البلاد. اشعر بالاسف لعدم توفر الظروف اللازمة بسبب الالتزام بالبروتكولات الصحية خلال العامين الاخيرين للقاء مع المباشر الصحفيين الاعزاء في مثل هذا اليوم.

واضاف: انني الان على اعتاب الانتهاء من مسؤوليتي في وزارة الخارجية، اود ان اوجه الشكر لجميع الصحفيين الذين واكبوا الوزارة بالدعم والنقد المنصف خلال الاعوام الثمانية الاخيرة. لقد شهدت عموم الصحفيين العاملين في الشان الدبلوماسي قد سعوا خلال الاعوام الثمانية هذه بكل صدق وشرف لاطلاع الشعب الايراي العظيم والواعي بزوايا السياسة الخارجية.

وتابع وزير الخارجية: ان وسائل الاعلام لها دور فريد في مراقبة اداء المسؤولين وبناء عليه فان الاتصال المباشر والودي مع وسائل الاعلام يعد واجبا وضرورة لوزارة الخارجية. لقد كان اهتمامنا خلال هذه الاعوام الثمانية هو توسيع الاتصال مع وسائل الاعلام وفتح اجواء التفاهم مع الخبراء والاعلاميين والتي تبلورت بالحضور المكثف للصحفيين في مختلف مراحل المفاوضات النووية والجلسات الاعلامية والاستشارية المتكررة مع وسائل الاعلام والجلسات المتعددة مع الصحفيين والمدراء الاعلاميين. سعينا خلال الاعوام الثمانية لان نسمع بصدق صوت الناقدين وان نرد على الاسئلة عن طريق جلسات تبادل الراي الاعلامي واجراءات اللقاءات مع الصحفيين واصدار البيانات.

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