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مطالب فلسطينية وعالمية بانهاء الاحتلال الإعتقال الإداري للاسرى

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى في قطاع غزة، فعالية للاعلان عن انطلاق الحملة الوطنية والدولية لإنهاء ملف الاعتقال الإداري أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، حيث اكد المشاركون على ضرورة العمل المتواصل لكسر هذه السياسة التعسفية التي ينتهجها الاحتلال.

العالم - مراسلون

غضب واستنكار واسع تبديه هذه الجموع المحتشدة في صنعاء تنديداً بالحصار المستمر وما تصفها بسياسات التجويع من قبل التحالفالسعودي وأطرافه وآخرها الاجراءات المتخذة بشأن رفع التعرفة الجمركية.

وطباعة عملة مزورة محاولة -كما يقول هؤلاء- لخنق الشعب اليمني وإخضاعه ومضاعفة معاناته.

هذه التظاهرة هنا تمثل جزءاً من احتجاجات واسعة تشهدها المناطق اليمنية رفضاً لممارسات التحالف السعودي وحربه الاقتصادية، مطالبينبرفع الحصار عن المنافذ ووقف الخطوات التي من شأنها الإضرار باقتصاد اليمن.

هتافات المحتجين وتأكيدهم تمحورت حول استنكار الموقف الأمريكي ووصفه بالإجرام لوقوفها وراء هذا الوضع الاقتصادي المعقد، إلى جانبانتقاد الدور الأممي وسلبيته في حل القضايا الانسانية.

هذا السخط الشعبي هنا هو امتداد لمواقف اليمنيين المنددة بسياسات الحصار والحرب الاقتصادية للسعودية وأطرافها.. حرب ترجمتها مااستُجدت من قرارات يُخشى أن تضرب ما تبقى من الاقتصاد اليمني".

القرارات الأخيرة تمثلت في رفع حكومة هادي للرسوم الجمركية في الموانئ المسيطرة عليها والمسموح فقط بالاستيراد عبرها، إلى جانب ضخمزيد من الأوراق النقدية المطبوعة، كإجراءات من شأنها -بحسب اقتصاديين- زيادةُ انهيار العملة المحلية، وتوسيعُ رقعة المجاعة في البلاد،وتعميقُ الأزمات الإنسانية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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