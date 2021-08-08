مطالب فلسطينية وعالمية بانهاء الاحتلال الإعتقال الإداري للاسرى

العالم - مراسلون

غضب واستنكار واسع تبديه هذه الجموع المحتشدة في صنعاء تنديداً بالحصار المستمر وما تصفها بسياسات التجويع من قبل التحالفالسعودي وأطرافه وآخرها الاجراءات المتخذة بشأن رفع التعرفة الجمركية.

وطباعة عملة مزورة محاولة -كما يقول هؤلاء- لخنق الشعب اليمني وإخضاعه ومضاعفة معاناته.

هذه التظاهرة هنا تمثل جزءاً من احتجاجات واسعة تشهدها المناطق اليمنية رفضاً لممارسات التحالف السعودي وحربه الاقتصادية، مطالبينبرفع الحصار عن المنافذ ووقف الخطوات التي من شأنها الإضرار باقتصاد اليمن.

هتافات المحتجين وتأكيدهم تمحورت حول استنكار الموقف الأمريكي ووصفه بالإجرام لوقوفها وراء هذا الوضع الاقتصادي المعقد، إلى جانبانتقاد الدور الأممي وسلبيته في حل القضايا الانسانية.

هذا السخط الشعبي هنا هو امتداد لمواقف اليمنيين المنددة بسياسات الحصار والحرب الاقتصادية للسعودية وأطرافها.. حرب ترجمتها مااستُجدت من قرارات يُخشى أن تضرب ما تبقى من الاقتصاد اليمني".

القرارات الأخيرة تمثلت في رفع حكومة هادي للرسوم الجمركية في الموانئ المسيطرة عليها والمسموح فقط بالاستيراد عبرها، إلى جانب ضخمزيد من الأوراق النقدية المطبوعة، كإجراءات من شأنها -بحسب اقتصاديين- زيادةُ انهيار العملة المحلية، وتوسيعُ رقعة المجاعة في البلاد،وتعميقُ الأزمات الإنسانية.

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