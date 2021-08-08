منافس جديد يهدد أجهزة "سامسونغ" اللوحية المتطورة

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كشف تقرير تقني نشره موقع ”سام موبيل“، المقرب من شركة ”سامسونغ“، أن اللوحيات المتطورة التي تصدرها الشركة معرضة للتهديد الحقيقي قريباً؛ بسبب منافس جديد في السوق.

وقال الموقع إن شركة ”لينوفو“ تمتلك جهازًا لوحيًا جديدًا يعمل بنظام أندرويد مخصصا للأعمال يسمى Tab P12 Pro، سيعمل بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تقل عن 8 جيجابايت، وسيحتوي الجهاز أيضًا على شاشة OLED وسيعمل بنظام التشغيل Android 11.

وقال الموقع إنه ”على الرغم من أن شركة سامسونغ هي أفضل بائع لأجهزة أندرويد اللوحية، فإن لينوفو هي في الواقع أسرع الشركات المصنعة للأجهزة اللوحية نموًا“.

وأظهرت شحنات أجهزة الكمبيوتر اللوحي من سامسونغ في الربع الثاني من عام 2021 نموًا بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما وضعها في المرتبة الأولى، وجاءت لينوفو في المرتبة الثانية، لكنها شهدت زيادة بنسبة 67% في الشحنات مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

وستكون سلسلة Galaxy Tab S8 هي الأجهزة اللوحية المتطورة التالية التي نحصل عليها من سامسونغ، ومن المتوقع أن تصل أوائل العام المقبل، والتي ستأتي حسب التسريبات مع الجيل الجديد من المعالجات الذي يُسمى على الأرجح Snapdragon 895 أو 898.

وستشمل السلسلة طراز Galaxy Tab S8 Ultra مع لوحة OLED ضخمة مقاس 14.6 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية 12000 مللي أمبير في الساعة.

وبحسب ”سام موبيل“، قد تصبح لينوفو أكثر جدية بشأن المنافسة في هذا السوق الآن، ولكن سامسونغ لن تتخلى عن ريادتها بهذه السهولة، مؤكداً أن المنافسة الصحية تفيد المستهلكين فقط، لذا فنحن جميعًا نؤيدها، حسب الموقع.

وكانت تقارير تقنية كشفت في وقت سابق أن سلسلة Galaxy Tab S8 ستصدر في أوائل عام 2022، وأكدت أيضًا أن طراز Ultra سيكون الأول الذي يتم إصداره من السلسلة.

وبناءً على ما كشفه مسربون، تتضمن التشكيلة ثلاثة طرازات هي: Galaxy Tab S8 وGalaxy Tab S8 + والجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 Ultra الأفضل في فئته.

وسيأتي Galaxy Tab S8 Ultra بدعم يصل إلى 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 غيغابايت للتخزين الداخلي، إضافة إلى مستشعر قارئ بصمات أصابع مدمج في الشاشة.

وفيما يتعلق بالكاميرات، سيستخدم جهاز Galaxy Tab S8 Ultra كاميرتين أماميتين، كاميرا عريضة بدقة 8 ميغابكسل وأخرى فائقة الدقة بدقة 5 ميغابكسل، وسيبلغ سمك هذا الجهاز اللوحي 5.5 ملم ويزن 650 غراما.

وسيدعم جهاز سامسونغ اللوحي المنتظر Galaxy Tab S8 Ultra العمل مع شبكات الجيل الخامس، مع دعم للقلم الضوئي من سامسونغ.