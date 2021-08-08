مفيد لمرضى السكري ويساعد في تخفيف الوزن.. تعرف على فوائد ثمرة الخيار

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وللخيار فوائد عديدة لا يعلمها الكثيرون، ويمكن توضيحها على النحو التالي:

يمنع مرض السكري

يأتي الخيار من الأطعمة المناسبة لمرضى السكري لأنه ذو مؤشر جلاسيمي منخفض، وهذه الفئة من الأطعمة يوصى بها لمرضى السكري، وترتبط بمؤشر نسبة السكر في الدم، الذي كلما زاد ارتفعت نسبة السكر في الدم، بينما انخفاضه يرتبط بانخفاض سكر الدم.

ويحتوي الخيار على مؤشر نسبة السكر في الدم الذي يبلغ 15%، وهي نسبة قليلة نسبيا.

يعزز ترطيب الجسم

يتميز الخيار بثرائه بالسوائل والماء، ما يعزز من ترطيب الجسم ويحمي من الجفاف ومشاكله، إذ يحتوي الخيار على أكثر من 95٪ من الماء.

يساعد على فقدان الوزن

يمكن للخيار أن يساعد في تعزيز فقدان الوزن الزائد بشكل صحي، بفضل انخفاض سعراته الحرارية، إذ لا يحتوي ما يعادل كوب واحد من الخيار، سوى على 16 سعرة حرارية، ما يجعله وجبة خفيفة صحية ومفيدة.

غني بالعناصر الغذائية

يتميز الخيار بثرائه بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم والبروتين والبوتاسيوم والثيامين المعروف أيضا بفيتامين B1.

كما يحتوي على الحديد والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والفسفور والزنك، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامين سي و k و B6، بجانب مجموعة من المركبات النباتية.

يكافح الإمساك والانتفاخ

بجانب الماء، يحتوي الخيار على نسبة عالية من الألياف، ما يجعله مفيدا في ما يتعلق بمكافحة ومنع الإمساك.

كما يساعد الخيار في منع الانتفاخ بفضل قدرته على منع احتباس الماء الزائد في الجسم، لأن مكوناته تعزز صحة وحركة الأمعاء.

ومن ناحية أخرى، قد يساهم الخيار في الإصابة بالغازات أو زيادتها، وذلك يرجع إلى احتوائه على مركب يدعى ”كيوكاربتيسن“ الذي يتواجد في بعض الفواكه والخضراوات الأخرى، بما في ذلك القرع والبطيخ، إلا أن الإصابة بالغازات أو عسر الهضم يمكن أن تحدث نتيجة الإفراط في تناول الخيار في المرة الواحدة.