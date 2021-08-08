شاهد..آلاف اليونانيين يفرّون من جزيرة إيفيا مع احتدام حرائق الغابات

العالم - خاص بالعالم

وأدت الحرائق حتى الآن إلى مقتل شخصين في اليونان وثمانية في تركيا المجاورة فيما نقل العشرات إلى المستشفيات.



وبينما خففت الأمطار من حدة الحرائق في تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لا تزال اليونان تعاني في ظل درجات حرارة مرتفعة للغاية وتحوّلت غابات الصنوبر الكثيفة في إيفيا التي تعتبر وجهة للسياح إلى كابوس لعناصر الإطفاء.



وأكدت فاسيليكيا امرأة فقدت منزلها في الحرائق:"معظم الناس هنا غاضبون جدًا.إنها كارثة قرانا مدمرة لم يتبق شيء من منازلنا وممتلكاتنا لا شيء، كنا بمفردنا ثلاثة أيام دون مساعدة انها مسؤولية الحكومة".

وقال نائب وزير الحماية المدنية اليوناني نيكوس هردالياس:"نحن مستمرون في خوض المعركة الكبرى في إيفيا وإيليا، وفي مناطق أخرى حيث لم تتم السيطرة على النيران لقد خلقت النيران جبهتين في الجبهة الجنوبية الوضع مستقر ونحاول تحسينه بينما الجبهة الشمالية ما زالت خطيرة للغاية".



وفيما أعلن هاردالياس عن توفير مأوى مؤقتاً لألفي شخص جرى إجلاؤهم انتقد مسؤولون يونانيون جهود مكافحة الحرائق التي اندلعت في الجزيرة منذ الثالث من آب الحالي، معتبرين ان نحو 40 ألف شخص سيعيشون كالأموات في الأعوام المقبلة بسبب الدمار الذي لحق بالمنطقة لأن الحرائق أتت على منازلهم ومصادر أرزاقهم.



وقال جيورجوس بارثينيس:"بدأ الحريق هذا الصباح عندما اندلعت النيران في الجبل. كان بإمكانهم إرسال سيارات الإطفاء لإخماده لكنهم تركوه واشتعلت النيران في الجانب الشرقي من البلدة.



وشدد رئيس الوزراء اليوناني ، كيريكوس ميتسوتاكيس:"أريد أن أطمئن جميع المتضررين من الحرائق بأنهم على رأس أولوياتي. ستتم إعادة تشجير جميع الأراضي المحروقة.



وعلى مدى الأيام الماضية احترق اكثر من57 الف هكتاراً من الأرضي في اليونان بحسب نظام معلومات الحرائق الأوروبي بينما بلغ معدّل الهكتارات التي احترقت في الفترة ذاتها بين عامي 2008 و2020 حوالي 1700 فقط.



ولأن الوضع اعتبر الأسوأ منذ عقود طلبت اليونان المساعدة عبر نظام الدعم الطارئ الأوروبي وتلقت تعزيزات من بلدان عدة.

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