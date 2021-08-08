صنعاء: زمن الوصاية والتدخل السعودي قد ولّى

العالم - خاص بالعالم

سبع سنوات من العدوان والحصار السعودي على اليمن ولم تتمكن الامم المتحدة من خلال مبعوثيها انهاء ولو جزء من معاناة اليمنيين، خاصة وان تهم الفساد والانحياز لدول العدوان لاحقتهم طوال مدة عملهم.

ومع اقتراب بدء مهمة المبعوث الاممي الجديد هانس غروندبرغ، سارع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان للترحيب والتاكيد على دعم جهود التوصل لحل للازمة اليمنية.

موقف رد عليه وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية هشام شرف بالتاكيد على انه على الوزير السعودي عدم التسرع في محاولة اظهار موقف القوة، لان صنعاء لن تقبل سلاما تفرضه او تشترطه الرياض لمصلحة من يدور في فلكها املا في استمرار لعب دور الوصاية والهيمنة، وان كان من الممكن اعادة بناء علاقات مع السعودية، شرط ان تقوم على اساس حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

أما رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبدالسلام فقد اكد ان الرياض لم يعد بامكانها وقف الحرب وان البوابة الحقيقية نحو السلام هي وقف الحرب وفك الحصار.

حصار مستمر دانته احزاب اللقاء المشترك التي اكدت ان الخطوات التصعيدية التي تنتهجها دول العدوان في الجانب الاقتصادي وخاصة حركة التجارة تهدف إلى زيادة معاناة اليمنيين.

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