شاهد.. هل تغير موقف حركة النهضة بشان الازمة في تونس؟

العالم – خاص بالعالم

وقال الباحث والمحلل السياسي عامر عياد، ان رئيس الحركة صعد الى سدة البرلمان بالانتخاب وهناك آليات دستورية يضمنها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لاقالة او سحب الثقة من رئيس البرلمان.

واضاف الباحث والمحلل السياسي ان المعارضة فشلت في المرة الاولى خلال يوليو الماضي وفشلت مرة اخرى ولم تستطع ان تقدم لائحة سحب ثقة اذا هناك آلية قانونية ودستورية بإمكان المعارضة اللجوء اليها دون القلق من افشل او نجاح.

واكد عامر عياد ان رئاسة الحركة هو شان داخلي لا شأن للنخب السياسية به وانما يتم حسمه بالآليات القانونية للمؤتمر وهذا من المفترض ان ينظر فيه المؤتمر القادم.

ويرى الباحث السياسي انه ليس هناك تغييرا في المواقف وانما كما صرح رئيس الحركة في بيان ان هناك انقلابا على الدستور والمؤسسات خاصة بحل الحكومة وحل البرلمان.

واشار عياد الى ان هناك توجيه لبعض التصريحات تعبر عنها الحركة في البيانات الرسمية وتصريحات قياداتها.

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