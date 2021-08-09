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مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا بهجوم في بوركينا فاسو

مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا بهجوم في بوركينا فاسو
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

قالت ثلاثة مصادر أمنية، إن ما لا يقل عن 12 جنديا لقوا حتفهم كما فقد سبعة آخرون في هجوم وقع بشمال غرب بوركينا فاسو، يوم الأحد .

العالم- افريقيا

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش.

وقالت المصادر لرويترز، إن الحادث وقع في بلدة توني بمنطقة بوكلي دو موهون قرب الحدود مع مالي.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقالت وزارة الاتصالات، إن وحدة عسكرية خاصة قتلت يوم السبت اثنين من المتشددين البارزين في المنطقة نفسها.

وتصاعدت الهجمات التي يشنها متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش في منطقة الساحل بغرب إفريقيا مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين في السنوات الأخيرة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

وقتلت جماعة مسلحة 30 من المدنيين وجنود الجيش وميليشيات موالية للحكومة في سلسلة هجمات قرب حدود بوركينا فاسو مع النيجر.

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