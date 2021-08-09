السعودية تبدأ استقبال طلبات العمرة من الخارج

العالم - السعودية

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان، إنها ستبدأ استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجياً اعتباراً من الاثنين، لأداء مناسك العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ في استقبال المعتمرين بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزّعين على 8 فترات تشغيلية، حتى تصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهرياً.

وذكرت الوزارة أن إصدار تصاريح العمرة سيكون من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكلنا"، وسط منظومة متكاملة من التدابير الوقائية؛ حفاظاً على سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.

ونقلت الوزارة عن نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة عملت مع الجهات المعنية الأخرى قبل بدء موسم عمرة العام المقبل، على تهيئة بيئة آمنة وميسّرة لضيوف الرحمن في السعودية.

وفيما يتعلق بمعايير خدمات نقل المعتمرين، قال مشاط إن عدد الركاب في الحافلة لن يتجاوز 50% من طاقتها الاستيعابية، بجانب المحافظة على مسافة آمنة داخلها وتوفير المعقمات.

وبيَّن أن مراكز النقل في محطتي (كدي والششة)، ونقاط التجمع حول الحرم المكي (أجياد، باب علي، الشبيكة) تم تجهيزها وفق إجراءات دقيقة لتطبيق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية الصحية.

والشهر الماضي، اختتمت السعودية موسم الحج لهذا العام والذي جرى تنظيمه بمشاركة عدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألف حاج فقط من داخل المملكة.