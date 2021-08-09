’العمليات المشتركة’ العراقية تعلق على انسحاب قوات تابعة للتحالف الامريكي

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "الحوار والاجتماعات التي عقدت أخيرا والاتفاق يقضي بأن يكون هناك جدول لانسحاب القوات القتالية من العراق قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف أن "قوات التحالف تعمل وفق المعطيات وما تم الاتفاق عليه بين بغداد وواشنطن"، مبينا أن "شكل العلاقة بين العراق والتحالف الدولي أخذ منحى آخر".

وأشار إلى أن "قوات التحالف ودول العالم ملتزمون بدعم العراق"، لافتا الى أن "القوات القتالية يجب أن تنسحب قبل نهاية هذا العام بحسب الاتفاق".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي مستمر في دعم القوات الأمنية العراقية في مجال التسليح، وتجهيزها بالمعدات لبناء قدراتها".

وأعلن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، أول أمس السبت، عن مغادرة قوة تابعة له من العراق إلى الكويت.