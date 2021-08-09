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العميد جلالي: الاعلام ضمن اهتمامات الدفاع المدني في عالم اليوم

العميد جلالي: الاعلام ضمن اهتمامات الدفاع المدني في عالم اليوم
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران العميد غلام رضا جلالي ان الدفاع المدني المعاصر توسع الى ميادين جديدة من ابرزها قطاع الاعلام ، معتبرا ان الرأي العام هو من أهم الشؤون الحياتية في العالم الحديث.

العالم - ايران

وفي كلمة له أمام جمع من الكوادر الاعلامية بمناسبة يوم الصحفي في ايران قال جلالي ان التطورات التقنية وضعتنا أمام تهديدات جديدة رافقت هذه التطورات ، وبالتالي فان تجنب الاضرار في هذا المجال بحاجة الى استراتيجيات جديدة ومعاصرة ، لان الاساليب القديمة لم تعد قادرة على مواجهة التهديدات الجديدة.

وتطرق جلالي الى حماية وصيانة الرأي العام في البلاد بلحاظ سيادة الشعب الدينية والانتخابات الجماهيرية الحرة ، مشيرا الى أن الامريكان يعتقدون انهم يحققون النصر متى ما استطاعوا توجيه الرأي العام في البلدان الاخرى ضد المصالح الوطنية لتلك البلدان.

وتابع قائلا: نحن اليوم بحاجة الى أحدث النماذج الدفاعية الوطنية في مجال حماية الرأي العام، موضحا ان هذه النماذج والى جانب حمايتها للرأي العام وصيانة حرية المواطنين يجب ان تراعي القيم الاسلامية الايرانية.

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