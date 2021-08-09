الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

"الوفاء للمقاومة": لا طريق لمكافحة المهربين إلا من خلال الدولة

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية النائب حسن فضل الله ان لا طريق لمكافحة المحتكرين والمهربين إلا من خلال الدولة.

العالم-لبنان

ورأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله​، أنه "بينما يصر المصرف المركزي منفردا على التحكم بقرار تقنينالدعم عن المشتقات النفطية والدواء، يصرّ تجّار العتمة من القطاع العام والخاص، في الشهر الحرام على الكسب الحرام من خلال احتكار مادة المازوت لتهريبها أو لبيعها في السوق السوداء، وإبقاء الناس بلا كهرباء".

وأشار فضل الله الى أن كل "مراجعاتنا ومتابعاتنا مع الجهات الرسمية المعنية تصطدم بلغة التهرب من المسؤولية وإلقاء اللوم على آخرين، ومن دون أي أجوبة مقنعة حول سبب وجود كميات كبيرة من المازوت في السوق السوداء، وتسرب الكميات المرسلة إلى البلديات خصوصا في الجنوب لحساب المافيات والمحسوبيات للمتاجرة بها على حساب الشعب الصابر، من دون أن يردعها أي حس إنساني أو ضمير وطني أو وازع ديني".

ولفت فضل الله، إلى أنه "على الرغم من حالة الاهتراء العام في مؤسسات الدولة، فإنّ الاجهزة الأمنية والقضائية تتحمل المسؤولية الكاملة في تحديد المتورطين من موظفين وشركات وأفراد وملاحقتهم ومحاسبتهم بمعزل عن هويتهم الطائفية والسياسية"، مشدداً على أن "لا طريق لمكافحة المحتكرين والمهربين إلا من خلال الدولة".

وتوجه فضل الله الى الأهل "الذين يطالبون بالاسراع في استيراد البنزين والمازوت من إيران​"، مؤكداً أن "السعي مستمر للوصول إلى النتيجة المرجوة، و​حزب اللهيبذل كل جهد ممكن للتخفيف من معاناة الناس".

روابط ذات صلة

ماذا سيحدث في لبنان في حال اعتذر ميقاتي؟

لبنان: صيدا عاشت ليلة من العتمة الشاملة بسبب نفاد المازوت

نائب لبناني: بعض وسائل الإعلام تخدم أجندة أميركية عبر تزوير الحقائق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل شخص بانفجار قنبلة من مخلفات الإرهابيين بريف حماة

تعرف على  أعراض "كوفيد-19" بعد التطعيم

أسعار الذهب تواصل انخفاضها في سوريا

مقتل 27 طفلًا وجرح 136 على الأقل خلال الـ 72 ساعة الماضية في افغانستان

رئيس الوزراء العراقي ينوي زيارة موسكو

"قولنا والعمل" اللبنانية تدعو الى التسريع في تشكيل الحكومة