قاليباف: ايران مستمرة في دعمها للشعب الفلسطيني حتى تحرير القدس الشريف

العالم - ايران

جاء ذلك خلال مباحثات رئيس البرلمان اليوم الاثنين، مع الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية "زياد النخالة"؛ حيث هنأ بانتصارات الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة في "حرب الـ12 يوما" ضد الكيان الصهيوني.

ولفت قاليباف بان هذه الانجازات الكبيرة التي حققها المناضلون الفلسطينيون ولاسيما المجاهدون لدى حركة الجهاد الاسلامي، تدلل على الانسجام والوحدة المستديمة بين مكونات هذا الشعب العظيم.

واضاف : لقد تفاجأ الكيان الصهيوني بهزيمته، ومقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة.

واكد قاليباف : ان مجلس الشورى الاسلامي يدعم كافة المبادرات التي تزيد من وحدة وتضامن الفصائل والتيارات الفلسطينية.

الى ذلك، اشاد النخالة بمواقف قائد الثورة الاسلامية والشعب والمسؤولين في ايران لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

واكد الامين العامل لحركة الجهاد الاسلامي، خلال اللقاء مع قاليباف، ان الشعب الفلسطيني يفخر بعزيمة وارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تحمل راية الدفاع عن المستضعفين.

كما نوه بالدور المؤثر للشهيد الحاج قاسم سليماني في حماية محور المقاومة؛ مصرحا انه لولا المواقف الداعمة للجمهورية الاسلامية لما تحققت انتصارات الشعب والمجاهدين في فلسطين.