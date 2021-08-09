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استقالات جماعية للطيارين الحربيين في أفغانستان

استقالات جماعية للطيارين الحربيين في أفغانستان
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطيارين الأفغان يقدمون استقالات جماعية على خلفية شن جماعة "طالبان"حملة استهداف وتصفية للطيارين الحربيين الأفغان الذين تلقوا تدريبا أمريكيا.

العالم ـ أفغانستان

وحسب صحيفة نيويورك تايمز، قال أحد الطيارين اليوم الاثنين: "يجب أن أغير سيارتي كل يوم، وأستعير السيارات من الأصدقاء للقيادة إلى العمل. لا يمكنني قضاء الوقت خارج المنزل. لا يمكنني الذهاب للتسوق، ولا حتى قص شعري".

وقتل طيار في سلاح الجو الأفغاني، يوم السبت الماضي، في انفجار قنبلة في كابول في هجوم تبنته "طالبان".

وقال مسؤولون: "لقي الطيار حميد الله عظيمي مصرعه في انفجار قنبلة ثبتت في سيارة كان يستقلها، مضيفين أن خمسة مدنيين أصيبوا في الانفجار.

وحسب وكالة رويترز، قال قائد القوات الجوية الأفغانية، عبد الفتاح إسحاق زاي: "إن الطيار تدرب على قيادة طائرات هليكوبتر أمريكية الصنع من طراز UH60 بلاك هوك وخدم في سلاح الجو الأفغاني لما يقرب من أربع سنوات".

وأشار إسحاق زاي أن عظيمي انتقل إلى كابول مع أسرته قبل عام بسبب التهديدات الأمنية.

وأعلنت جماعة طالبان، في وقت سابق من اليوم، السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان شمالي أفغانستان، لتصبح بذلك الولاية السادسة التي تسقط في يدها.

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