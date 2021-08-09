أمريكا تتهم ايران مجددا بالهجوم على سفينة "ميرسر ستريت"!

العالم ـ الأميركيتان

وزعم بلينكن خلال جلسة إفتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري اليوم الاثنين،زعم : بانه "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران شنت هذا الهجوم غير المبرر، والذي هو جزء من نمط من الهجمات والسلوك الاستفزازي"حسب تعبيره.

تاتي هذه الاتهامات في الوقت الذي كان قد أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابو الفضل شكارجي قبل يومين، ان ايران إذا أردت مواجهة العدو فإنها تعلن ذلك صراحة كما حدث مع عين الأسد.

وفي تصريح له قال العميد شكارجي، ان استراتيجية أمريكا وبريطانيا و"إسرائيل" هي خلق الفوضى؛ خاصة وأن وسائل الإعلام السعودية التحقت بهم لتكثيف الإيرانو فوبيا، بينما استراتيجية إيران هي تعزيز الأمن في الخليج الفارسي.

هذا واشار رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي وحيد جلال زادة في وقت سابق الى اتهامات الدول الغربية لايران حول حادثة السفينة التابعة للكيان الصهيوني، مصرحا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تعير اهتماما للاتهامات الفارغة لكنها تقف بقوة في الدفاع عن مصالحها في اي مكان من العالم.