مسؤول أمريكي: إدارة بايدن بصدد فرض عقوبات جديدة على بيلاروس

العالم ـ أوروبا

وحسب وكالة رويترز، قال مصدر مطلع في البيت الأبيض إنه من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يفرض إجراءات جديدة هدفها معاقبة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأضاف المسؤول أن وزارة الخزانة الأمريكية ستفرض من جانبها أوسع حزمة من العقوبات تستهدف شخصيات وكيانات في بيلاروس، بما فيها اللجنة الأولمبية الوطنية.

بريطانيا وكندا تفرضان عقوبات جديدة على بيلاروس

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاثنين، أن حكومة المملكة قررت فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد السلطات البيلاروسية.

وأوضح راب في بيان له أن الحزمة الجديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية الموجهة ضد شركات الطيران البيلاروسية يتم فرضها بسبب استمرار "انتهاك حقوق الإنسان وقمع الديمقراطية" في بيلاروس.

وتابع الوزير: "هذه العقوبات تدل على أن المملكة المتحدة لن تتسامح مع التصرفات التي يقوم بها (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشينكو بعد الانتخابات المزورة. لن تباع منتجات مصانع لوكاشينكو في المملكة المتحدة، ولن تتعامل شركات الطيران في بلادنا مع طائرات من الأسطول الجوي الرئاسي الفخم".

كما أشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن العقوبات البريطانية تشمل "الإجراءات التجارية ضد البوتاسيوم والمشتقات النفطية البيلاروسية وأجهزة للمراقبة والرصد اللاسلكي"، إلى جانب بعض المنتجات والتقنيات الأخرى.

وفرضت السلطات الكندية عقوبات جديدة على بيلاروس، اليوم الاثنين، احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان" خلال فترة حكم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو في بيان إن بلاده ستستهدف من خلال هذه العقوبات الأوراق المالية القابلة للتحويل وأدوات أسواق المال وتمويل الديون والتأمين وإعادة التأمين والمنتجات البترولية ومنتجات كلوريد البوتاسيوم.