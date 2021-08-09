الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء سلامي: ننتظر حركة خاطئة من الصهاينة لندمرهم

اللواء سلامي: ننتظر حركة خاطئة من الصهاينة لندمرهم
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي باننا جاهزون ولدينا الامكانيات للغلبة على الاعداء مؤكدا اننا ننتظر بان يرتكب الصهاينة حركة خاطئة لنقوم بتدميرهم .

العالم - ايران

يتبع ..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اللواء سلامي: لايمكن لجم الكيان الصهيوني الا بالقوة 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 09-08-2021

استمرار لسياسة الضغط الفاشلة.. أميركا تفرض عقوبات على المقاومة في العراق ولبنان

 سعودي ليكس: أمراء سعوديون يتجهزون لمقاضاة بن سلمان في واشنطن

عبد السلام يكشف تفاصيل لقاء الوفد العماني مع السيد الحوثي

قائد الجيش الليبي: لن نخضع لأي سلطة

ما علاقة سجن الفلسطينيين في السعودية بـ"شرعية" حكم إبن سلمان؟!