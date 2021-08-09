عبد السلام يكشف تفاصيل لقاء الوفد العماني مع السيد الحوثي

العالم- اليمن

وقال عبد السلام في تصريحات لقناة المسيرة :”أن السيد عبد الملك الحوثي قدم مبادرة منصفة عبر الوفد العماني لتُنفذ بالتزامن مع الملف الإنساني، وهي تراعي مصالح أبناء مأرب أولًا وكان الطرف الآخر يريد الحديث عن مأرب وهو يظن أننا لا نريد وقف إطلاق النار فيها.

وأضاف عبد السلام :”هذه المبادرة قُدمت من تسع نقاط، وهي لا تمثل أي نقاط تعسفية، وتحقق شروط السلام، أكد خلالها السيد القائد أن الملف الإنساني يتصدر الأولوية.

واكد رئيس الوفد المفاوض موافقة صنعاء على تفتيش السفن، وتحديد وجهات السفر وهي مصر والأردن وماليزيا والهند وغيرها، لكن الطرف الأخر ربط الملف العسكري بالملف الإنساني.

واشار عبد السلام إلى أن المجال للوساطة العمانية لا زال مفتوح، ولا زالت تقوم بجهود مشكورة في الملف اليمني.

وتعليقاً على تعيين مبعوث أممي جديد قال عبد السلام: “أن الأمم المتحدة لا تعمل إلا في سياق دول العدوان وتعمل في الهامش المسموح لها، وإن الإشكالية ليست في تغيير شخص من عدمه، مضيفاً أن الإشكالية أن تكمن في أن دول العدوان ليس لديها قرار في وقف العدوان وإحلال السلام -لن نبدأ من الصفر مع أي مبعوث أممي، الملف الإنساني أولوية ملحة”.