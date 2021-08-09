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حفتر يصدر قرارات بتعيين قيادات عسكرية في الجيش

حفتر يصدر قرارات بتعيين قيادات عسكرية في الجيش
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

كلف ما يسمى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الفريق عبد الله الثني بالإدارة السياسية في القوات المسلحة، وأصدر قرارات بتعيين قيادات عسكرية أخرى.

العالم-ليبيا

وحسب قرار صادر يوم الاثنين، فقد قرر حفتر تعيين الفريق أمراجع العمامي لرئاسة القوات البرية بدلا من اللواء نور الدين الهمالي، والعميد عبد الله عمر الزايدي آمرا لغرفة عمليات الجفرة.

كما كلف اللواء صالح اعبوده لإدارة التدريب وقرر ترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.

إضافة إلى ذلك، كلف حفتر اللواء رمضان عطا الله البرعصي آمرا لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.

وشملت القرارات إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمرا لها، إلى جانب تكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا لمنطقة طبرق العسكرية.

والسبت الماضي، وجه المجلس الرئاسي كقائد أعلى للقوات المسلحة جميع الوحدات العسكرية بـ"التقيد بتعليماته فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته".

وأوضح المجلس في بيان أن تلك الاختصاصات مسندة إليه وفقا لمخرجات الحوار السياسي في 9 نوفمبر 2020، وتشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقا لذلك لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب.

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