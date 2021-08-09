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معركة الاصلاح

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج حديث البحرين على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع مزاعم النظام البحريني حول عملية الاصلاح وانتشار الفساد في داخل مؤسسات النظام والازمة المالية التي يعاني منها النظام البحريني نتيجة هذا الفساد.

العالم - حديث البحرين

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