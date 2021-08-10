مختلفة عن الأعوام السابقة.. صحة كربلاء تعلن عن خطة عاشوراء

العالم - العراق

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء المقدسة، كرار جواد العباسي، في بيان إنه "تم وضع خطة خاصة لزيارة عاشوراء تختلف عن خطط الأعوام السابقة بسبب الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراق اليوم جراء جائحة كورونا".



وأضاف، أنه "تم توزيع أكثر من 50 فرقة رقابية لمتابعة الاغذية التي توزع بين المواطنين والإجراءات الصحية المتبعة في جميع مناطق محافظة كربلاء"، مشيراً إلى "نشر فرق صحية جوالة في سيطرات المحافظة".



وأكد، "استمرار العمل بالحملة التي انطلقت قبل أسبوع بشأن تطعيم العاملين بالمحلات العامة بلقاح كورونا، وخلال أقل من 5 أيام تم تلقيح نحو ألف عامل ونطمح للوصول إلى تلقيح عشرة آلاف عامل".



وشدد العباسي، على أن "عقوبات ستتخذ بحق المخالفين للشروط الوقائية من أصحاب المحال والفنادق والمطاعم وفرض غرامة تصل إلى خمسة ملايين دينار وغلق 90 يوماً".